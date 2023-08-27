Çorum'da Esnaf Bıçakla Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, uyardığı kişi tarafından bıçakla yaralanan esnaf tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.