Çorum'da Eski Eşini Cadde Ortasında Bıçakladı

Çorum'da bir kadın, eski eşi tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

ÇORUM'da, A.E. (47), eski eşi Z G.'yi (45) cadde ortasında defalarca bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, şüpheli gitiği parkta polis tarafından yakalandı.

Olay, Gazi Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, A.E., iki ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Z.G'yi, yanında taşıdığı bıçakla defalarca bıçakladı. Yaralı kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansa alınan Z.G., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın ameliyata alınırken, şüpheli A.E., bir parka giderek oturdu. Çevredekilerin ihbarıyla A.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Koşar adım polis otomobiline götürülen şüpheliyi gören çevredekiler tepki gösterdi. Soruşturma sürüyor.