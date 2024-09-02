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Çorum'da Eşiyle Görüşemediğini İddia Eden Şahıs Polis Tarafından İkna Edildi

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Çorum'da eşiyle görüşemediğini iddia eden bir şahıs, evine kilitleyerek kendini not bıraktı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, güvenli bir şekilde çıkartıldı.

Çorum'da eşiyle görüşemediğini iddia ederek not bırakıp kendini evine kilitleyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü evi terk eden eşi P.G.'den haber alamadığını ve görüşmek istediğini söyleyen A.R., evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurduğunu söyledi. A.R., aracının üzerine taleplerini belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi. Eşi ile görüşemezse evini ve aracını patlatacağını iddia eden şahıs, bıraktığı notta, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum. Fotoğraflarını karşıdaki sucu Mustafa'ya sosyal medya üzerinden gönderdim. Tekrar ediyorum, kimsenin canına kastım yok, canının yanmasını istemiyorum. Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim zaten. İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin. Eşim P.G. ile son defa telefonda görüşüp helalleşmek istiyorum. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner. Tekrar söylüyorum, müdahale etmeye kalkışmayın. Eğer müdahale ederseniz, edenler de kesinlikle zarar görür. Benden günah gitti. Penceredeki televizyon anten çıktısı direkt benzin ve doğalgazla bağlantılı. Ayrıca soda şişelerinde patlamaya hazır benzin var. Tüm mahalle sakinlerinden ve Çorumlulara verdiğim rahatsızlık için binlerce özür dilerim. Eğer bana bir iyilik yapmak isterseniz, eşimle beni telefonda dahi olsa görüştürün. Allah rızası için, o benden vazgeçtiyse, ben de tüm dünyadan vazgeçerim" yazıldığı görüldü.

Polis ekipleri ikna etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri de bölgede gaz akışını kesti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde görev aldı. 2,5 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs ikna edildi. Polis ekiplerince evden çıkartılan A.R., polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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