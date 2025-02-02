Çorum'da Engelli Bireyin Hatası Olay Yaratı

Çorum'da engelli bireyin el frenini indirdiği otomobil, rampadan kayarak çıktığı merdivende asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. isimli vatandaş, 19 US 933 plakalı otomobilini caddede park etti. Park edilen araçta yalnız kalan Y.G.'nin zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlu yanlışlıkla el frenini indirdi. Rampa aşağı kayan otomobil, cadde üzerinde binanın önündeki merdivenlere çıktı. Korkuluk sayesinde merdivende asılı kalan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı. - ÇORUM