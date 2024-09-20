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Çorum'da Elma Yüklü Kamyonet Devrildi, Trafik Durdu

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Çorum - Ankara Karayolu'nda elma yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu elmalar yola saçıldı, trafik kısa süreliğine tek yönlü durdu. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Çorum'da kontrolden çıkan elma yüklü kamyonetin devrildiği kazada, elmalar yola saçıldı.

Kaza, Çorum - Ankara Karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AEL 673 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada kamyonette bulunan elmalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolunda trafik tek yönlü olarak kısa bir süre durdu.

Vatandaşlar ve ekiplerin yola saçılan elmaları toplamasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara trafik Çorum

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