Çorum'da Elma Yüklü Kamyonet Devrildi, Trafik Durdu

Çorum'da kontrolden çıkan elma yüklü kamyonetin devrildiği kazada, elmalar yola saçıldı.

Kaza, Çorum - Ankara Karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AEL 673 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada kamyonette bulunan elmalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolunda trafik tek yönlü olarak kısa bir süre durdu.

Vatandaşlar ve ekiplerin yola saçılan elmaları toplamasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM