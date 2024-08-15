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Çorum'da Elektrik Direğine Çarpan Araç Kayıplara Karıştı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, tır yada Kamyon olduğu tahmin edilen bir araç elektrik direğine çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Olay yerine polis ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, tır yada Kamyon olduğu tahmin edilen bir araç elektrik direğine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay Yıldızhan mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve elektrik hatlarını taşıyan direğe henüz plakası belirlenemeyen ancak tır yada kamyon olduğu tahmin edilen bir araç çarptı. Gece sabaha karşı yaşanan olay sırasında çevrede kimsenin bulunmamasını fırsat bilen sürücü aracı ile olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken YEPAŞ ekipleri bölgedeki elektrik akımını keserek binaya yaslanan direğe müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından bölgeye tekrar elektrik verililerken polis ekipleri soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, elektrik direğine çarptıktan sonra kaçan sürücünün peşine düştüler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Haberler

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