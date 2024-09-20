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Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 79 Bin Lira Ceza

Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 79 Bin Lira Ceza
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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 79 bin 789 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 79 bin 789 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, şüphelendikleri B.D.U. (33) yönetimindeki 19 PA 917 plakalı bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Yunus ekipleri tarafından uzun süren kovalamacının ardından Çiftlik caddesi üzerinde durduruldu.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 79 bin 789 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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