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Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin Lira Ceza

Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin Lira Ceza
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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsüne 45 bin lira para cezası kesildi. Kaçan sürücü, apartmanda saklandığı sırada yakalandı, ancak aracı kullanan kişi olarak kendisini beyan eden kişi sürücünün ağabeyi çıktı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü idaresindeki minibüs otoparka çekilirken, sahibine 45 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenyurt Caddesi üzerinde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetim sırasında "dur" ihtarına uymayan bir okul servis aracının sürücüsü kaçmaya başladı. Denetimden kaçan sürücünün aracı trafik ekipleri tarafından kısa süre sonra Şenyurt 6. Sokak'ta park halinde bulundu. Ekipler sürücünün Bahçelievler 1. Cadde üzerindeki bir apartmana saklandığını tespit etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü apartmanda ararken, bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek kendisinin sürücü olduğunu beyan etti. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde şahsın kaçan sürücünün ağabeyi olduğu ve aracı kullanmadığını belirledi.

Polis ekipleri tarafından ruhsat sahibine 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs ise ekipler tarafından otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Polis Ceza

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