Çorum'da Düğünden Dönüşte Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Çorum'da Düğünden Dönüşte Minibüs Devrildi: 17 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 17 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların bulunduğu 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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