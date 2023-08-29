Çorum'da düğünde vücuda isabet eden mermiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan bir kişinin silahından çıkan mermi, Alparslan K.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.