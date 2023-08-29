Çorum'da düğünde vücuda isabet eden mermiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan bir kişinin silahından çıkan mermi, Alparslan K.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir kişi düğünde vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alparslan K. (61), Boztepe köyünde katıldığı düğünde, havaya ateş açanlardan birinin silahından çıkan mermiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından ve karnından yaralanan Alpaslan K. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alparslan K'nin vücudundan çıkan merminin ateşlendiği silahın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.