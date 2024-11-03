Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, Yaralılar Var
Çorum il merkezindeki bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralıların olduğu ve binada hasar oluştuğu belirtildi.
Çorum il merkezinde bir binada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, il merkezinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu kaydedildi. Patlama nedeniyle binada ve çevrede hasar oluştu. - ÇORUM