Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlamanın ardından hasar gören binalarda tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, eşyalarını almak için polis ve itfaiye ekiplerinin nezaretinde evlerine girebildi.

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören binada yaşayan vatandaşlar, evlerindeki eşyalarını polis ve itfaiye ekiplerinin eşliğinde aldı.

Olay, 3 Kasım'da il merkezi Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında bulunan evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Patlamadan etkilenen 15 binada başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hilal Apartmanı için yıkım kararı alınırken, Arıncı Apartmanı için yapılacak hasar tespit çalışmalarının sonunda karar verileceği bildirildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Arıncı Apartmanı'ndaki 10 dairede yaşayan vatandaşlar, 4 gün sonra eşyalarını alabildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin kontrolünde binaya giren vatandaşlar, özel eşyalarını alarak evlerinden çıkarttı. Apartman sakinlerinden Şahin Alkan, "Patlamada ailemden iki kişi yaralandı. Şu an ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Günler sonra evimize yeni gireceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler? CANLI maç izle! (GALATASARAY TOTTENHAM) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Tottenham maçı nereden izlenir? Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Benim Babam Bir Kahraman filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır? 8 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Yengeç, Terazi burcu yorumu! 8 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.