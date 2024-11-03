Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı ev görüntülendi.

Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içerisi cep telefonu ile görüntülendi. Fotoğraflarda evin savaş alanına döndüğü görüldü. - ÇORUM