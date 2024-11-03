Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı
Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da meydana gelen patlama, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmancık Caddesi'nde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, patlama anı ve sonrasında yaşanan panik, anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇORUM