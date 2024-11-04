Çorum'da Doğal Gaz Patlamasında Hayatını Kaybeden Osman Keyinci Toprağa Verildi

Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Çorum'da meydana gelen patlamada 33 kişi yaralanırken, Osman Keyinci ise yaşamını yitirmişti. Evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci'nin cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Keyinci'nin cenazesi Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. - ÇORUM