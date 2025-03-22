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Çorum'da Dinlenme Tesisinde Yangın Çıktı

Çorum'da Dinlenme Tesisinde Yangın Çıktı
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Sungurlu ilçesindeki dinlenme tesisinde lastikçide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaması sevindirirken, maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisteki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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