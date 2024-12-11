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Çorum'da Devrilen Tırın Kabini Havada Asılı Kaldı

Çorum'da Devrilen Tırın Kabini Havada Asılı Kaldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, kömür tozu yüklü bir tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Tırın kabin kısmı havada asılı kalırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerinden tırın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da devrilen tırın kabin kısmı havada asılı kaldı.

Kaza, Alaca ilçesi Camili köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü 09 ABP 613 plakalı Mercedes marka tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen tırın kabin kısmı havada asılı kalırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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