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Çorum'da Derbi Maçında Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı

Çorum'da Derbi Maçında Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı
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Çorum'da, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçını izleyen bir kafede çıkan kavgada 17 yaşındaki U.I., bıçakla yaralandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da derbi maçının izlendiği kafede tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç yaralandı.

Olay, Çamlık Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının izlendiği kafede U.I. (17) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında U.I., omzundan ve bacağından bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U.I., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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