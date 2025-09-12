Haberler

Çorum'da Denetimlerde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'da Denetimlerde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı. 115 uygulama kapsamında birçok iş yeri kontrol edilirken, çeşitli silahlar ve uyuşturucu haplar da ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 05-12 Eylül tarihleri arasında yaptığı 115 uygulamada yüzlerce iş yeri ve binlerce vatandaş kontrol edildi. Denetimler kapsamında 27 kahvehane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark incelendi. Toplam 4 bin 41 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 8 adet ateşli silah, 5 şarjör, 11 fişek, 13 av fişeği ve 164 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 145 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 39 bin 160 TL idari para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.