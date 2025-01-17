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Çorum'da denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı

Çorum'da denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı. 10-17 Ocak tarihleri arasında yapılan 94 denetimde, birçok yasadışı madde ve silah ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 5 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 10-17 Ocak tarihleri arasında, il merkezinde, 94 denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 36 kafe, 27 çap ocağı, 11 oyun salonu ve12 otopark kontrol edildi. 4 bin 393 şahsın sorgulandığı denetimlerde aranan 5 şahıs yakalandı. Denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda, 13 adet ateşli silah, 3 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 96 adet fişek, 37 adet sentetik ecza maddesi, 8,4 gram metamfetamin, 12,59 gram esrar, 41,17 gram bonzai, 7,7 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi

Denetimler çerçevesinde 2 bin 739 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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