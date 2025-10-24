Çorum'da Denetimler: 5 Aranan Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan 118 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 844 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 3 şarjör, 14 adet fişek, 2 adet av fişeği ve 64 sentetik ecza hapı, 5,34 gram esrar ve 13 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 456 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM