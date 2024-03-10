Çorum'da darp edilen şahısları takip eden kişiler hastane önünde silahla havaya ateş açtı

Çorum'da darp ettikleri şahısları hastaneye kadar takip eden kişiler hastane önünde silahla havaya ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, Akkent'te M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., kendi imkanları ile olay yerinden uzaklaşarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Darp ettikleri 3 kişinin peşine düşen M.B. ve M.C., hastane bahçesine otomobil ile gelerek havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM