Çorum'da cipin polis aracına çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir cipin devriye atan polis aracı ile park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde kontrolden çıkan bir cip, devriye atan polis aracı ile park halindeki iki araca çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Cadde kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇORUM