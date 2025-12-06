Çorum'da cip takla attı: 2 yaralı

Çorum'da yoldan çıkan cipin tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki 06 M 1654 plakalı Mercedes marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Müslüme S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM