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Çorum'da cip bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Tahsin D. yönetimindeki 61 TD 774 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu İtfaiye İtfaiye Hastane Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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