Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahsın işyerinde kullanımı yasak olan sildenafil ve tedafil etken maddeli cinsel içerikli ürünler sattığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde yapılan adli aramada 500 adet içeriğinde sildenafil ve telafil etken madde bulunan cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlattılar. - ÇORUM