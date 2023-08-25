Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.K. ve K.Ç. bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.