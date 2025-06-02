Çorum'da Çiçekçide Yangın Çıktı

Çorum'da Çiçekçide Yangın Çıktı
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Çorum'da bulunan bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Çorum'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Samsun-Ankara yolu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçek üretimi yapılan ve satılan mağazada yangın çıktı. Çiçekçiden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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