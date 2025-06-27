Çorum'da Camide Yangın Çıktı

Çorum'da Camide Yangın Çıktı
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Çorum'un Osmancık ilçesindeki Cumhuriyet Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple camide dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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