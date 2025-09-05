Haberler

Çorum'da Çalıntı Araç Operasyonu: 7 Tutuklama

Çorum'da Çalıntı Araç Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. 17 araca el konulurken, 9 şüpheli yakalandı ve 7'si tutuklandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafik kazası, yangın veya depremde ağır hasar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli ya da yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş araçlara kopyalayan şahıslara yönelik başlattığı çalışmayı tamamladı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemle, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 17 aracı "change" yaparak 12 farklı ilde sattıkları tespit edildi. Polis, farklı illerdeki 17 aracın tamamına el koydu. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 9 şüpheli, il merkezindeki 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet şasi ve motor numaratörü, 1 adet yanmış araç, 1 adet şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, 2 adet hacizli-yakalamalı araç, 1 adet karşılığı bulunmayan motor bloğu, 12 adet mermi, 1 adet laptop ve çok sayıda telefon ile sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi

15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.