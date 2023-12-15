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Çorum'da caddede tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurdu

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Çorum'da bir vatandaş, cadde tartıştığı husumetlisini tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi.

Çorum'da bir vatandaş, cadde tartıştığı husumetlisini tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.İ. ile husumetlisi olan İ.G. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle O.İ., üzerinde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek İ.G.'nin bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından arkadaşı ile birlikte bir süre kayıplara karışan şüpheli şahıs O.İ., polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından gözaltına alındı. Polis, olayın meydana geldiği alanda tahkikat yaptı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum Saldırı Olay Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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