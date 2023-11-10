Çorum'da Cadde Üzerine Ateş Açan 2 Şahıs Yakalandı

Şehir magandaları polisten kaçamadı

ÇORUM - Çorum'da bir cadde üzerine gelerek havaya pompalı tüfek ile ateş açan 2 şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen O.İ. ve arkadaşı havaya pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu O.İ. ve arkadaşı suç aleti pompalı tüfek ile birlikte aynı cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.