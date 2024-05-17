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Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs İntihar Etti

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Çorum'da boşanma aşamasındaki bir şahıs, eşi ve baldızıyla sokakta tartıştıktan sonra onları vurarak intihar etti. Olay sonucunda eşi ve baldızı hayatını kaybederken, şahıs ise hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kız kardeşin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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