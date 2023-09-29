Çorum'da Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

ERKAN KARACA

Çorum'da 2 ay önce boşandığı eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay dün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 2 ay önce boşandığı eski eşi 44 yaşındaki Z.G ile tartıştıktan sonra defalarca bıçaklayan ve olay yerinden 100 metre ilerideki parka kaçan 48 yaşındaki Arif Ergin, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı Z.G ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınarak tedavi altına alınmıştı. Z.G. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Eski eşi Z.G'yi öldürdükten sonra gözaltına alınan Arif Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Z.G.'nin otopsisinde ise vücudunda 16 bıçak darbesinin bulunduğu belirlendi.