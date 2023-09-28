Çorum'da Arif D. tarafından bıçaklanan eski eşi Zehra G. ağır yaralandı. Arif D. olay yerinden kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Zehra G. ise hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif D. (48), Gazi Caddesi'nde gördüğü eski eşi Zehra G'nin (44) yanına gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Arif D, yanında bulunan bıçakla Zehra G'yi yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Zehra G, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Arif D. ise vatandaşlarca yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Zehra G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arif D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.