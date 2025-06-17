Çorum'da Boş Tarlada Yangın Çıktı

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Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadan hasar tespit ediliyor.

Çorum'da boş bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Güzelyurt Sokak civarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Meydana gelen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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