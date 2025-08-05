Çorum'da Boş Arazide Yangın Çıktı

Çorum'da Boş Arazide Yangın Çıktı
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Alaca Devlet Hastanesi yakınındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Alaca Devlet Hastanesi'nin yakınındaki boş bir arazide çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca Devlet Hastanesi yakınında bulunan boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevrdeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangınla ilgil inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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