Çorum'da Bisikletli Çocuk Servis Minibüsüyle Çarpıştı

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Çorum'da bir servis minibüsü ile çarpışan bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da servis minibüsü ile çarpışan bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy 13. Sokak üzerindeki bir kesişimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 19 S 0123 plakalı servis minibüsü ile ara sokaktan çıkan R.İ. isimli bisikletli çocuk çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten yola savrularak düşen çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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