Çorum'da Bisiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bisikleti ile park halindeki traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan çocuk yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.D. bisikleti ile seyir halindeyken park halindeki traktörün arkasındaki pulluk diye tabir edilen tarım aletine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen M.D. yaralandı. M.D.'nin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM