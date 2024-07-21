Çorum'da Bir İş Yerinin Camlarını Kıran Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı.

Olay, Alpaslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde cadde üzerinde bulunan bir pastanenin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, elindeki taşla camları kırmaya başladı. Bu sırada iş yerinde bulunan personele de saldıran şahıs olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. - ÇORUM