Çorum'da Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde bir tekel bayisi önüne gelen bir kişi tarafından iş yerine uzun namlulu silahla ateş edildi.

Zanlı saldırının ardından olay yerinden motosikletle uzaklaşırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan saldırganın iş yerine motosikletle geldiği anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.