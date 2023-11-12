Çorum'da bir iş yeri kurşunlandı

Çorum'da kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından bir iş yeri kurşunlandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletle geldikleri iş yerini kurşunladılar

ÇORUM - Çorum'da bir iş yeri kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine motosiklet ile gelen kimliği belirsiz iki kişi bir işletmeye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi olarak yaptığı ilk incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Kurşunlama olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.