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Çorum'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Çorum'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çorum'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatal Havuz 26. sokağa gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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