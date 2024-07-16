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Çorum'da Bir Ev Kurşunlandı

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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanan bir evde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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