Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi

Çorum'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum il merkezinde bir binada henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olayı haber alan yetkililer, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk etti. Patlamanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenliği sağlamak ve olası yaralıları kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da bir binada henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum il merkezinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple bir binada patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

"Soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"
Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sincap peanut öldü mü? Sincap peanut neden öldü? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Kasım 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Kasım Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.