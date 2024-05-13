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Çorum'da bıçaklı ve sopalı kavga: 2 yaralı

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Çorum'da Yavruturna Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada Haıder Nama (49) ve Hasan Neamah (51), vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinden çıkan bir kişi ile dışarıdaki şahıs birbirine saldırıyor. Kavgaya daha sonra bir kişi daha müdahil oluyor. Kavgaya karışanlardan birisi yere düşerken, bir kişi yere düşen şahsa elindeki sopayla vurmaya devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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