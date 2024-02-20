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Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı

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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı. Genç, aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralandı ve ameliyata alındı. Saldırganın kimliği ise henüz belirlenemedi.

Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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