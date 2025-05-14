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Çorum'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da M.C. ile S.K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. S.K. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da çıkan kavgada, husumetlisi tarafından bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. ile S.K. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., yanında bulunan bıçakla S.K.'yi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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