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Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, bir baba ile tartışan şahıs tarafından bıçaklanan Hasan T. hastaneye kaldırıldı. Olay, tartışmanın büyümesiyle bir kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandı. Gazi T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde babasının tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, dün Çorum'un Alacaya ilçesi Killik köyünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Gazi T. ve Vahdettin T.'nin arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine Vahdettin T.'nin oğulları Hasan T. ve Emre T. geldi. Şahıslar arasında çıkan kavga sırasında Gazi T. elindeki bıçağı rastgele sağa sola savurmaya başladı. Savrulan bıçağın isabet etmesi neticesinde Hasan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Hasan T. Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan T. daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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