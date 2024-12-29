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Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde K.E. ve İ.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.E., kavga esnasında K.E.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan vatandaş yaralandı.

Olay, Meram 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. ile İ.E. arasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.E., K.E.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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